IL PONTE BALCANICO. Serbia pronta ad aprire una sede ufficiale a Gerusalemme

Il presidente serbo Aleksandar Vučić, noto estimatore del premier israeliano Netanyahu, interviene alla conferenza annuale dell’Aipac, la più grande lobby pro-israeliana degli Stati Uniti, e annuncia l’apertura di una sede nella Città santa. Ma sta attento a non chiamarla mai ambasciata

di Marco Siragusa

Roma, 7 marzo 2020, Nena News – Ogni anno l’American Israel Public Affairs Committee (Aipac) organizza a Washington una conferenza di tre giorni che vede la partecipazione di innumerevoli volti noti della politica statunitense e mondiale. All’appuntamento di quest’anno, svoltosi tra l’1 e il 4 marzo, hanno preso parte con video messaggi o di persona tutti i candidati democratici alla Casa Bianca a eccezione di Bernie Sanders e Elizabeth Warren. Tra gli ospiti internazionali sono stati invitati a parlare il cancelliere austriaco Sebastian Kurz e il presidente della Serbia Aleksandar Vučić.

Nel suo intervento introduttivo, il Direttore della politica e degli affari governativi dell’Aipac Martin Feuer ha rimarcato il “sensibile miglioramento delle relazioni” tra Serbia e Israele confermato dalla recente visita del presidente serbo al centro Yad Vashem di Gerusalemme per la commemorazione della giornata della memoria delle vittime dell’Olocausto lo scorso gennaio.

Feuer ha ribadito la lunga amicizia che lega i due paesi sin dal sostegno offerto dalla Serbia alla Dichiarazione di Balfour nel 1917. Nel suo intervento, durato poco meno di dieci minuti, Vučić ha voluto sottolineare come, proprio in quell’occasione, il rappresentante serbo a Washington dichiarò che gli ebrei non solo avevano diritto a formare un loro Stato ma che questo si sarebbe dovuto chiamare Israele.

Il presidente serbo ha poi ricordato la visita del presidente israeliano Reuven Rivlin a Belgrado nel 2016 e l’intitolazione di una strada della capitale serba a Theodor Herzl, fondatore del sionismo. Nello stesso anno la Serbia ha introdotto, primo paese in territorio europeo, una legge sulla restituzione delle proprietà alle vittime dell’Olocausto che ha portato in tre anni a oltre 30 milioni di euro di risarcimenti.

Grandi applausi e una vera e propria standing ovation si sono verificati quando Vučić ha ricordato come quest’anno abbia esposto dal palazzo presidenziale di Belgrado una bandiera gialla con la Stella di David, per ricordare il modo in cui venivano marchiati gli ebrei nei campi di concentramento nazisti.

Dopo aver dedicato la prima parte dell’intervento a sottolineare il suo personale impegno nella costruzione di forti relazioni, il presidente serbo è passato alle più importanti questioni politiche. Pur non utilizzando mai la parola “ambasciata” Vučić ha affermato che la Serbia è pronta ad aprire a Gerusalemme nell’immediato futuro un ufficio della Camera di commercio e soprattutto una “sede statale ufficiale con la bandiera dello Stato serbo”. Per questo suo impegno pubblico è stato ringraziato, con tanto di messaggio in cirillico, dal presidente Rivlin in un tweet.

In un’intervista rilasciata al The Jerusalem Post a margine della conferenza, il presidente serbo ha espresso l’intenzione di procedere ad un acquisto, “non piccolo”, di armi israeliane come risposta alla campagna di Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni lanciata già da qualche anno a livello internazionale. Per Vučić la Serbia “non è terreno fertile per messaggi antisemiti” e per questo non darà mai spazio al boicottaggio dei prodotti israeliani, considerato come un attacco diretto al popolo ebraico.

Ancora una volta Israele, che da parte sua continua a non riconoscere l’indipendenza del Kosovo, può contare su un importante alleato, per quanto non certo di prim’ordine nello scenario internazionale. Non è difficile ipotizzare che con la recente vittoria elettorale di Benjamin Netanyahu, di cui Vučić è estimatore, i rapporti tra i due paesi continueranno a migliorare. Nena News