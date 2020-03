I droni di Erdogan promuovono nel mondo l’industria militare turca

La maggior parte dei recenti attacchi aerei contro obiettivi siriani sono stati condotti con droni costruiti dalle imprese turche Kale Group e Baykar Technologies. Erdogan punta a portare a 10 miliardi entro il 2023 le esportazioni di armi turche

della redazione

Roma, 11 marzo 2020, Nena News – Gli analisti divergono su chi sia uscito vincitore dalla recente escalation a Idlib tra le forze militari turche e l’esercito siriano, sfociata nella tregua precaria annunciata da Recep Tayyib Erdogan e il leader russo Vladimir Putin, alleato di Damasco. Comunque sia andata, il presidente turco Erdogan non può lamentarsi. Ha ottenuto qualcosa che potrebbe rivelarsi molto redditizio per il suo paese. L’offensiva militare in Siria è stata una efficace campagna di marketing per le industrie belliche turche, in particolare per la produzione di droni.

A febbraio la Turchia ha abbattuto tre caccia bombardieri e distrutto 82 obiettivi siriani, tra cui nove carri armati, due mortai Howitzer, sei lanciarazzi, due veicoli militari. Ha ucciso almeno 350 soldati di Damasco e combattenti delle milizie alleate (sono 50 i turchi morti). Centinaia i feriti. La maggior parte dei micidiali attacchi aerei contro obiettivi siriani sono stati condotti con droni costruiti dalle imprese turche Kale Group e Baykar Technologies. Un successo per la politica di Erdogan di costruzione di un’infrastruttura militare e tecnologica indipendente che non si affidi a fornitori esterni. Il Kale Group racchiude 17 società, alcune delle quali forniscono componenti per gli aerei da combattimento americani. La Baykar Technologies, di cui è un importante dirigente il genero di Erdogan, Selcuk Bayraktar, è la società leader nella progettazione e produzione di droni tra i più avanzati al mondo. E il governo turco stanzierà altri 100 milioni di dollari per lo sviluppo dei droni con fondi prontamente resi disponibili dell’altro genero di Erdogan, il ministro delle finanze Berat Albayrak.

L’impiego massiccio dei droni da parte dei turchi ha sorpreso i comandi militari di molti paesi, soprattutto quelli della Nato. Ankara, dicono, ha «rivoluzionato la guerra». Avendo scelto di non impiegare i caccia F-16 per scongiurare un probabile intervento dell’aviazione russa a difesa delle forze siriane, i comandi turchi hanno fatto decollare decine di droni che hanno colpito con straordinaria precisione le truppe, le rampe di missili, l’artiglieria e i mezzi corazzati siriani. I droni inoltre hanno guidato il fuoco dell’artiglieria. Il 27 febbraio, per la prima volta nella storia militare, velivoli comandanti a distanza e armati con bombe di precisione hanno offerto appoggio ravvicinato alle operazioni delle truppe di terra – compito svolto di regola da aerei pilotati da uomini – spianando la strada ai jihadisti siriani alleati di Erdogan intorno a Saraqeb, prima che la città fosse liberata dalle forze governative quattro giorni dopo. Attacchi con droni che i sistemi di difesa missilistici dei siriani, che includono il russo Pantsir-S1, non sono riusciti a fermare.

Le immagini dei carri armati siriani distrutti dai droni assieme ai loro equipaggi – mostrate in decine di filmati messi in rete dalle forze armate turche – contribuiranno a realizzare i piani del ministero della difesa turco che punta portare le esportazioni dell’industria bellica da due a 10 miliardi nel 2023.

Ankara di recente ha sviluppato il missile MAM-L specifico per droni, ridisegnandolo dal missile anticarro L-UMTAS e inizierà la produzione di armi senza pilota in Ucraina, ha dichiarato di recente l’ex capo del dipartimento militare ucraino, Andrei Zagorodniuk. “La Turchia è pronta a lavorare con noi. I droni sono un’arma molto promettente, sono estremamente efficaci “, ha detto Zagorodniuk. Secondo Defence Express, l’Ucraina ha già ricevuto sei droni turchi Bayraktar TB2 da ricognizione. Nena News