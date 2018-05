Otto anni di attività per la nostra agenzia, fondata nel giorno dei lavoratori. Una data non casuale, consapevoli che conflitti sociali, scioperi e contraddizioni economiche siano lo specchio delle trasformazioni in Medio Oriente e Africa, le passate e le future

della redazione

Roma, 1 maggio 2018, Nena News – Un giorno speciale. Oggi è il primo maggio, il giorno che celebra i lavoratori di tutto il mondo. E oggi la nostra agenzia Nena News compie otto anni. Siamo nati il 1 maggio del 2010, una data non scelta a caso: l’attenzione per i lavoratori, i sistemi economici, le imposizioni esterne e interne, i conflitti sociali ed economici interni ai paesi che raccontiamo ogni giorno sono alla base del nostro lavoro.

Consapevoli che i movimenti dei lavoratori, i conflitti sociali e le contraddizioni economiche dei paesi di Medio Oriente e Africa siano lo specchio delle trasformazioni vissute in questi anni, continueremo a parlarne, sicuri che sarà dalla lotta centenaria di operai/e, contadini/e, impiegati/e, insegnanti/e, giornalisti/e nasceranno a breve nuovi semi di cambiamento.

Per questo continueremo, come fatto in questi anni, a raccontare i lavoratori, stretti tra difficoltà, censure e miseria.

Vi auguriamo un buon primo maggio e auguriamo alla nostra piccola agenzia di festeggiare tanti altri compleanni. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito in questi anni alla crescita di Nena News e assicuriamo a loro, a noi e ai lettori che è ancora forte la volontà di continuare a diffondere informazioni dal Medio Oriente e dall’Africa, con l’occhio sempre lì, ai diritti politici, sociali e economici, alla lotta dei popoli oppressi, ai diritti delle donne e al mondo del lavoro.

BUON PRIMO MAGGIO E BUON COMPLEANNO NENA NEWS!

***

A seguire alcuni degli articoli pubblicati nel corso di questo ultimo anno sul lavoro e i lavoratori:

AGRICOLTURA. Cisgiordania, il lavoro collettivo contro la frammentazione

LAVORO. “Israele ha stabilito un regime di migrazione per non naturalizzare i non ebrei” – Parte I

LAVORO. “Israele ha stabilito un regime di migrazione per non naturalizzare i non ebrei” – Parte II

Diritti del lavoratori, l’Onu grazia il Qatar

EGITTO. Lavoratori condannati al carcere per un sit-in pacifico

KUWAIT. Lavoratori stranieri sempre più ai margini